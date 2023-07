«Τα σπουδαία πράγματα γίνονται από μια ομάδα ανθρώπων»

Ανάρτηση από το ΑΠΟΕΛ με στιγμιότυπο από το χθεσινό φιλικό με τον Βόλο.

Στην φωτογραφία ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο δίνουν τον καθιερωμένο «όρκο νίκης».

Η ανάρτηση:

«Τα σπουδαία πράγματα δεν γίνονται μόνο από ένα άτομο. Γίνονται από μια ομάδα ανθρώπων»

Great things are never done by one person. They’re done by a team of people. #quotesteamwork #APOELFC #namaipalistoplevrosou #monoAPOEL pic.twitter.com/qjxRxSxRbY