Ευχές του Άρη στον γαμπρό Στεπίνσκι

«Just Married» ο Μάριο Στεπίνσκι.

Ο Πολωνός επιθετικός του Άρη παντρεύτηκε σήμερα (17/6) την εκλεκτή της καρδιάς του κι η ομάδα της Λεμεσού, η οποία δημοσίευσε σχετικό βίντεο, στέλνει τις ευχές της στον 28χρονο άσο.

𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗠𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘𝗗 💍



Our congratulations and best wishes to dear Mariusz Stępinski! ❤️#WeAreAris pic.twitter.com/HYcOceQUqs