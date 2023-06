Πήρε θέση ο Τζον Χριστοδούλου εάν εννοούσε τον ίδιο ο Σταύρος Παπασταύρου

Στις δηλώσεις του ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για επαφές του σωματείου με άλλον άτομο, στο οποίο – όπως υποστήριξε – δόθηκαν καλύτεροι όροι για συμφωνία παρά με τον ίδιο.

«Έγιναν κάποιες επαφές από το σωματείο χωρίς να ξέρω εγώ και το έμαθα στο τέλος. Οι όροι που πρόσφεραν σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν καλύτεροι και από τη στιγμή που το σωματείο ήταν έτοιμο να κάνει αλλαγές στη συμφωνία γιατί να μην την κάνουν μαζί μου, αφού πιστεύω ότι πρόσφερα πάρα πολλά στην Ομόνοια τα τελευταία 5 χρόνια» ανάφερε.

Πολλών το μυαλό πήγε στον Τζον Χριστοδούλου, ο οποίος στο παρελθόν είχε ενδιαφερθεί για την αγορά των μετοχών.

Ο ίδιος με ανάρτησή του ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε συμφώνησε οτιδήποτε με το σωματείο

«Mετά τη δήλωση του κ. Παπασταύρου, έχω φίλοι και πολλοί οπαδοί της Ομόνοιας ήρθαν σε επαφή μαζί μου για να μάθουν αν είμαι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε, στην πρόσφατη δήλωσή του. Θέλω να ενημερώσω όλους τους ανθρώπους της Ομόνοιας ότι ούτε συμφώνησα σε κάτι με την επιτροπή του σωματείου, ούτε μου έκαναν προσφορές. Εύχομαι στην Ομόνοια τα καλύτερα για το μέλλον» έγραψε στο twitter.

