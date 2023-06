Ρονάλντο, Μπενζεμά, Καντέ... και Γιανίκ Φερέρα

Στον δρόμο που χάραξαν μεγάλα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου... και ο Γιανίκ Φερέρα, με τον πρώην προπονητή της Ομόνοιας να βρίσκει επίσης τον επόμενο σταθμό του στη Σαουδική Αραβία.

Ο Μπενζεμά ακολούθησε τον Ρονάλντο, σειρά φαίνεται πως παίρνει ο Καντέ, ενώ μαζί τους στην αραβική χώρα θα βρίσκεται και ο Βέλγος προπονητής.

Όχι στην κατηγορία των «μεγάλων», ωστόσο, καθώς ο Φερέρα ανακοινώθηκε από την Αλ Ριάντ, ομάδα η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της χώρας.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🤝



The club is delighted to announce that 𝗬𝗮𝗻𝗻𝗶𝗰𝗸 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮 will become our new head coach ahead of the next season ✅



Welcome Ferrera 🔴⚫️#FerreraXRiyadhFC pic.twitter.com/fGey9Oklaq