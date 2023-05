Mε Σάκη Ρουβά η φιέστα του Άρη!

Το απόγευμα της Κυριακής (28/5, 17:00) θα γίνει η φιέστα του Άρη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και σ' αυτήν θα υπάρχουν... εκλεκτοί προσκεκλημένοι.

Η ομάδα της Λεμεσού θα φέρει στο «Alphamega Stadium» -μεταξύ άλλων- τον Σάκη Ρουβά!

Danzel, Eva Simmons, Oceana και Queenie θα πλαισιώσουν τον Έλληνα τραγουδιστή.

🥇Awarding ceremony

🧣New championship merch

🟢 All ARIS Family together!

🎶 Star artists: Sakis Rouvas, Danzel, Eva Simons, Oceana, Queenie!

🎟️ Tickets are available in ARIS SHOP and free for everyone who has been to ARIS game this season!

💚 PAME CHAMPIONS! pic.twitter.com/IzHzxWvqwp