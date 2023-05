Η πρώτη πανηγυρική ανάρτηση του πρωταθλητή Άρη!

Λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα του Απόλλωνα με τον ΑΠΟΕΛ (3-2) που τον «έστεψε» μαθηματικά, ο νέος πρωταθλητής Κύπρου, ο Άρης, προέβη στην πρώτη του ανάρτηση... ως πρωταθλητής!

«ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2022-2023!

Για πρώτη φορά σε 93 χρόνια ιστορίας, ο Άρης κατακτά το πρωτάθλημα! Η σεζόν 2022-23 θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας! Ο ΑΡΗΣ θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στα προκριματικά του Champions League τη σεζόν 2023-24. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ!»

⚡️ARIS LIMASSOL – CHAMPIONS 2022-2023!



For the first time ever in 93 years of existence, ARIS wins the championship! Season 2022-23 will go down in history books!



ARIS will represent Cyprus in Champions League qualification in 2023-24 season.



WE ARE THE CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/mwpw1s9PED