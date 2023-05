Πήρε φανέλα ο Νικόλας Αντωνίου!

Φανέλα στον πρωταθλητή μας στην κολύμβηση Νικόλα Αντωνίου έδωσε ο Άρης, ο οποίος σε ανάρτησή του μεταφέρει την περηφάνεια για τον Κύπριο κολυμβητή και μεταφέρει ευχές για να συνεχίσει να εκπροσωπεί επάξια το νησί μας.

➡️ At the previous home game we were very pleased to see Nikolas Antoniou - Cypriot swimmer, the participant of Olympic Games and the pride of Limassol.



Nikolas, we wish you good luck in all your competitions! And we wish you to do your best to represent Cyprus! 🇨🇾 pic.twitter.com/CSAmc1RBlA