Μεγάλη διάκριση για την Πάφος FC, που όπως γνωστοποίησε μέσω social media προκρίθηκε ως φιναλίστ στα φετινά Football Business Awards σε τρεις κατηγορίες.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η παφιακή ομάδα επιλέγεται ως φιναλίστ για τα επιτεύγματα του συλλόγου.

Αναλυτικά:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η ΠΑΦΟΣ FC προκρίθηκε ως φιναλίστ στα φετινά Football Business Awards σε κατηγορίες:

Best Fan Engagement by a Club» και

Best Club Marketing Initiative Non-Premier League».

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ΠΑΦΟΣ FC έχει την τιμή να είναι η μόνη κυπριακή ποδοσφαιρική ομάδα που επιλέγεται ως φιναλίστ για τα επιτεύγματα του συλλόγου.

To πρόγραμμα Community Actions και η συνεργασία ολόκληρου του οργανισμού της Pafos FC με την κοινότητα της Επαρχίας Πάφου μέσω των εκστρατειών «Pafos FC Family», «Month of the Family» και «XMAS Presents», στις οποίες τονίσαμε τη σημασία της προσφοράς, της ενότητας και της δημιουργίας στενών δεσμών, έχει εκτιμηθεί!

Στις άκρως ανταγωνιστικές κατηγορίες η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει εκστρατείες ομάδων όπως οι Southampton FC, Everton FC, Brighton & Hove Albion FC, Aston Villa FC, Norwich City FC, Millwall FC, Birmingham City FC και πολλές άλλες γνωστές ποδοσφαιρικες δυνάμεις.

Ο Artem Shevelev, Εμπορικός Διευθυντής της Πάφου FC σχολίασε:

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να βρεθούμε στη τελική λίστα σε τέτοιου κύρους και ανταγωνιστικές κατηγορίες των Football Business Awards.

Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η δουλειά μας έχει γίνει αντιληπτή και έχει αναγνωριστεί διεθνώς, αλλά για εμάς είναι πολύ πιο σημαντικό να νιώθουμε τη σύνδεση και την τεράστια υποστήριξη που έρχεται από τους υποστηρικτές μας!

Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας και σε όλους όσους συμμετείχαν στην υλοποίηση της κάθε καμπάνιας !

Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να εργαζόμαστε για να πετύχουμε τον στόχο μας να κάνουμε την Επαρχία της Πάφου Ευρωπαϊκό Ποδοσφαιρικό Ορόσημο».