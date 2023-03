Με έξυπνο βίντεο η Πάφος παρουσιάζει τις κάρτες πλέι-οφ

Η Πάφος ενημερώνει τους φιλάθλους της για τις κάρτες πλέι-οφ, με τις οποίες οι φίλοι της ομάδας θα μπορούν να παρευρεθούν στους πέντε εντός έδρας αγώνες της ομάδας.

Μάλιστα οι γαλάζιοι ετοίμασα ένα ωραίο βίντεο για την προώθηση τους.

Αναλυτικά:

Pafos is Blue and White and More..💙

🏟️Προμηθευτείτε από σήμερα τις Κάρτες Play-Off της ΠΑΦΟΣ FC και στηρίξτε την ομάδα μας στους αγώνες της δεύτερης φάσης και των ημιτελικών του Κυπέλλου Coca-Cola!

🫶Όλοι μαζί σαν ένα, σε κάθε εντός έδρας αγώνα θα είμαστε εκεί, δίπλα από τους ποδοσφαιριστές μας και την προπονητική μας ομάδα στηρίζοντας τους και οδηγώντας τους στην επίτευξη των στόχων μας μέσα από αυτή τη σειρά των 1️⃣2️⃣ τελικών!

🔜Ραντεβού στο ‘’Στέλιος Κυριακίδης’’ γιατί… εσείς είστε ο κτύπος της καρδιάς μας!

🎫Τιμή Κάρτας Play-Off: €45

Τιμές κανονικών εισιτηρίων: Ενήλικες €15, Μαθητές €10, Παιδιά €1