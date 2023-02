Conference League: Καλύτερη φόρμα από την ΑΕΚ... μόνο η Νις!

Η εξαιρετική πορεία που διανύει η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα τη φέρει μόνο πίσω από τη Νις σε σχετικό πίνακα με την φόρμα των ομάδων που βρίσκονται στην διοργάνωση.

Πιθανό αν δεν είχε και το «στραβοπάτημα» της Παρασκευής απέναντι στον Ακρίτα να βρισκόταν και στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

📈 Heading into the knockout round play-offs... 🔥



