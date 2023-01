Τσιτσιπάς: «Από τα ασφάλτινα courts της Βουλιαγμένης, μέχρι τα αγιασμένα εδάφη της Rod Laver Arena»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ανάρτησή του στα social media συνδύασε μια φωτογραφία του από τον αγώνα του με τον Χατσάνοφ με ένα ταξίδι στο χρόνο.

«Από τα ασφάλτινα courts της Βουλιαγμένης, μέχρι τα αγιασμένα εδάφη της Rod Laver Arena» έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το ταξίδι της ζωής του.

From the asphalt courts of Vouliagmeni to the hallowed grounds of Rod Laver Arena. pic.twitter.com/8zgoNxG9e3