Έξαλλος με θεατή ο Τζόκοβιτς: «Είναι μεθυσμένος, ήρθε για να με αποσυντονίσει»

Έξω φρενών έγινε ο Νόβακ Τζόκοβιτς με θεατή που τον προκαλούσε συνεχώς από την εξέδρα.

Ο Σέρβος σταρ σε ένα τρίωρο ματς με πολλές διακοπές λύγισε τον Έντσο Κουακό και ένας από τους λόγους του πολύωρου ματς ήταν οι πολλές διακοπές. Σε μια από αυτές, κατά τη διάρκεια του τέταρτου σετ ο Νόλε διαμαρτυρήθηκε έντονα για τον θεατή, ζητώντας την απομάκρυνσή του από τις εξέδρες.

«Ολόκληρη τη νύχτα με ενοχλεί. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτός ο οπαδός είναι μεθυσμένος, με προκαλεί από τον πρώτο πόντο, δεν ήρθε εδώ να παρακολουθήσει τένις, ήρθε για να με αποσυντονίσει. Σε ρωτάω τι θα κάνεις για αυτό; Το άκουσες τουλάχιστον 10 φορές, εγώ το άκουσα 50. Γιατί δεν ζητάς να τον απομακρύνουν από το στάδιο;", είπε μεταξύ άλλων.

"The guy's 𝐝𝐫𝐮𝐧𝐤 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐡𝐢𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐝... he's not here to watch tennis!"



