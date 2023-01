Η αναφορά της UEFA στο «θρίλερ» AEK-Άρης

Δεύτερη ΑΕΚτζίδικη ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του UEFA Conference League στο Twitter.

Μετά το βίντεο με την γκολάρα του Άλτμαν στον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου, η UEFA κάνει αναφορά στη χθεσινή νίκη-θρίλερ των κιτρινοπράσινων επί του Άρη.

«Η ΑΕΚ Λάρνακας διατηρεί το προβάδισμά της στην κορυφή του τοπικού πρωταθλήματος μετά από ένα θρίλερ επτά τερμάτων χθες βράδυ» αναφέρεται συγκεκριμένα.

🟢🟡 AEK Larnaca maintain their lead at the top of the domestic league in a seven-goal thriller last night...#UECL https://t.co/wCIG3RxIgy