Το μήνυμα του Μάθιους στον Μπέιλ

«Βροχή» τα μηνύματα στον Γκάρεθ Μπέιλ μετά που ο Ουαλός αστέρας ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Μεταξύ των πολλών οι οποίοι επικοινώνησαν με τον πρώην άσο της Τότεναμ και της Ρεάλ είναι και ο Άνταμ Μάθιους, με τον παίκτη της Ομόνοιας να συγχαίρει τον συμπατριώτη του για τη μεγάλη καριέρα που είχε και να τον χαρακτηρίζει τον καλύτερο συμπαίκτη που είχε ποτέ.

«Συγχαρητήρια Γκάρεθ Μπέιλ για μια απίστευση καριέρα. Ο καλύτερος παίκτης που αγωνίστηκα ποτέ μαζί του και ο καλύτερος όλων των εποχών για την Ουαλία 🏴 Σε ευχαριστούμε για όλα, απόλαυσε το υπόλοιπο και ό,τι κάνεις στη συνέχεια φίλε ⚽️ Θρύλος!!!»

⁦Congrats ⁦⁦@GarethBale11⁩ on an unbelievable career. The best player I have played with and the best ever for wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 thank you for everything, enjoy the rest and whatever you do next mate⚽️ Legend!!!! pic.twitter.com/BQL2dhqlTD