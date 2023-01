Άρης: «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για Ρονάλντο»

Mε αφορμή τη μεταγραφή του Ρονάλντο στην Αλ Νασρ και με... μπόλικο χιούμορ, ο Άρης σχολιάζει την «καμπάνια» που είχε κάνει για να κάνει το μεγάλο... μπαμ με τον Πορτογάλο αστέρα.

Συγκεκριμένα οι Λεμεσιανοί αναφέρουν...

«Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον οι οπαδοί μας κάλεσαν τον θρύλο στον ΑΡΗ 💚 Μαζί τρέξαμε μια μικρή καμπάνια όπου κάθε οπαδός μπορούσε να συνεισφέρει γι' αυτή τη μεταγραφή 😅 Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε πάντως 🙌 Καλή τύχη στην επόμενη σου ομάδα, CR7 💚»

⚽️ That’s how our fans called the legend to ARIS 💚 Together we ran a small campaign where every fan could donate to this transfer 😅



We did our best though 🙌 Good luck in your next club, CR7 💚 https://t.co/6TJEDneTi9 pic.twitter.com/zwMKsEmFxk