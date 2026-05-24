Μας πήραν τα σκήπτρα!

Αλήθεια, πόσες φορές ακούσατε ή σας είπαν πως ο χώρος τους ποδοσφαίρου εδώ στα μέρη μας είναι ποτισμένος με τοξικότητα. Και πως καλύτερα είναι να μην ασχολείται κανείς με οτιδήποτε έχει σχέση με την μπάλα. Τώρα, μετά από μια τέτοια προεκλογική εκστρατεία ενόψει βουλευτικών εκλογών, τι έχουν να πουν όλοι αυτοί; Κάπου τις έχουν καταχωνιάσει όλες τις πιο πάνω ατάκες, έτσι; Βασικά, με όσα ακούσαμε σε πάνελ, podcasts, ραδιόφωνα κ.λπ., εμείς του ποδοσφαίρου μοιάζουμε με το μικρό σπίτι στο λιβάδι μάλλον. Με απέραντες πεδιάδες πρασίνου, καθαρό αέρα, καταγάλανο ουρανό και ανέμελα χαμόγελα μικρών παιδιών. Με ανάλαφρες μουσικούλες που μας χαϊδεύουν τ' αφτιά, γάργαρο παγωμένο νεράκι απ' το ρυάκι και ησυχία Κυριακής στο χωριό. Άντε βρε, με το καλό να μας φτάσετε στις επόμενες εκλογές σας. 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

