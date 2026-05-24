Μας πήραν τα σκήπτρα!

Αλήθεια, πόσες φορές ακούσατε ή σας είπαν πως ο χώρος τους ποδοσφαίρου εδώ στα μέρη μας είναι ποτισμένος με τοξικότητα. Και πως καλύτερα είναι να μην ασχολείται κανείς με οτιδήποτε έχει σχέση με την μπάλα. Τώρα, μετά από μια τέτοια προεκλογική εκστρατεία ενόψει βουλευτικών εκλογών, τι έχουν να πουν όλοι αυτοί; Κάπου τις έχουν καταχωνιάσει όλες τις πιο πάνω ατάκες, έτσι; Βασικά, με όσα ακούσαμε σε πάνελ, podcasts, ραδιόφωνα κ.λπ., εμείς του ποδοσφαίρου μοιάζουμε με το μικρό σπίτι στο λιβάδι μάλλον. Με απέραντες πεδιάδες πρασίνου, καθαρό αέρα, καταγάλανο ουρανό και ανέμελα χαμόγελα μικρών παιδιών. Με ανάλαφρες μουσικούλες που μας χαϊδεύουν τ' αφτιά, γάργαρο παγωμένο νεράκι απ' το ρυάκι και ησυχία Κυριακής στο χωριό. Άντε βρε, με το καλό να μας φτάσετε στις επόμενες εκλογές σας.

