Ντιλ πενταετίας Ρεάλ – Αλάμπα!

Στο φινάλε της σεζόν ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν και επόμενος σταθμός του θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία γίνεται πλέον λόγος για… υπογραφές σε συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας, το οποίο θα πάρει επίσημη μορφή από το καλοκαίρι.

Ως μέλος της Μπάγερν, πάντως, μέχρι στιγμής έχει πανηγυρίσει εννέα πρωταθλήματα, έξι Κύπελλα, πέντε γερμανικά Super Cup, δυο Champions League, ισάριθμα Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και δυο Super Cup Ευρώπης…

Αν θα συναντήσει στη Μαδρίτη τον Σέρχιο Ράμος, είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα…

