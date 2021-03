Μπλακ-άουτ στην προπόνηση της Ισπανίας στη Γεωργία, ντους με κινητά! – ΒΙΝΤΕΟ

Η Γεωργία υποδέχεται στο απόγευμα της Κυριακής (28/3) την Ισπανία για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2022, ωστόσο η τελευταία προπόνηση της «ρόχα» το Σάββατο (27/3) είχε απρόοπτο.

Μισή ώρα μετά από την έναρξή της έπεσε… σκοτάδι στο «Μπόρις Παϊχάτζε» λόγω μπλακάουτ. Φυσικά η προπόνηση διεκόπη, αλλά υπήρχαν και πρακτικές δυσκολίες.

Για παράδειγμα οι Ισπανοί διεθνείς έκαναν ντους χρησιμοποιώντας το φακό από τα κινητά τους τηλέφωνα. «Έχω ζήσει αρκετά πράγματα, αλλά αυτό είναι ιστορικό», σχολίασε ο Σέρχιο Ράμος.

Οι υπεύθυνοι της γεωργιανής ομοσπονδίας εγγυήθηκαν ότι το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και το ματς θα διεξαχθεί ομαλά.

Power cuts during Spain’s training session.

Sergio Ramos: “Well, I’ve seen a lot of things but the blackout during a training session is historic.” 🇪🇸 😆 pic.twitter.com/tVskttlUts

— Los Blancos Live (@blancoslive) March 28, 2021