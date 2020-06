Μπενζεμά για την τρελή ασίστ: «Μου ήρθε και το έκανα» – ΒΙΝΤΕΟ

Χάρη σε μια απίθανη και ευφάνταστη ενέργεια του Καρίμ Μπενζεμά, η Ρεάλ επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Εσπανιόλ, εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Μπαρτσελόνα (2-2 με Θέλτα) και είναι πλέον μόνη στην κορυφή και στο +2 από τους Καταλανούς.

Ο Γάλλος επιθετικός μπορεί να μη σκόραρε, αλλά η τρομερή ασίστ που έβγαλε στον Κασεμίρο ήταν… όλα τα λεφτά!

Ο Μπενζεμά έδωσε στον Βραζιλιάνο έτοιμο με γκολ με τακουνάκι… ποδιά και κληθείς μετά τον αγώνα να σχολιάσει την περίτεχνη ενέργειά του, ανέφερε:

«Αυτό είναι για μένα το ποδόσφαιρο, έτσι μου ήρθε και το έκανα. Ήξερα ότι θα έρθει από πίσω μου, το ένιωσα και του έδωσα την μπάλα. Ήταν κάτι φυσιολογικό».

Η ασίστ του Μπενζεμά στο 0:50 του βίντεο:

Karim Benzema’s assist is the best thing you will see all week 🔥🔥🔥pic.twitter.com/Oa4OqnGnHa

— Goal (@goal) June 28, 2020