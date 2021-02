Με ανάρτησή της στα ΜΚΔ η Πάφος προτρέπει τον κόσμο να μην συγκρίνει τους Μπρούνο Φερνάντες, Κέβιν Ντε Μπρόινε και (τον δικό της) Όνι Βαλακάρι και απλά να τους… απολαύσει.

Δεν γνωρίζουμε ποιοι έκαναν την… τολμηρή σύγκριση του Φινλανδού με τους παίκτες των ομάδων του Μάντσεστερ και πιθανότατα η Πάφος να προσπαθεί απλώς να προωθήσει με ευρηματικό τρόπο τον παίκτη της!

Η ανάρτηση…

Dont Compare them Just enjoy them pic.twitter.com/75eY6wmspZ

— Pafos FC (@pafosfcofficial) February 17, 2021