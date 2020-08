Μια ανάσα από Λίβερπουλ ο Τσιμίκας, περνά από ιατρικές εξετάσεις

Επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ για την ενδεχόμενη μετακίνηση του Κώστα Τσιμίκα από τον Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ οι συνάδελφοι από την Αγγλία.

Όπως αναφέρει τόσο η Μελίσα Ρέντι όσο και ο Πολ Τζόις, η Λίβερπουλ βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ και αναφέρουν πως θα δώσουν στον Ολυμπιακό ένα ποσό που θα αγγίζει τα 13 εκατ. ευρώ, με τον Κώστα Νικολακόπουλο να αναφέρει την ίδια ώρα στον ΣΠΟΡ FM πως η πληροφόρησή του είναι για μεγαλύτερο ποσό (διαβάστε ΕΔΩ).

Μάλιστα, η Μελίσα Ρέντι προχωράει ακόμη περισσότερο το όλο θέμα και υποστηρίζει πως ο Τσιμίκας αναμένεται να περάσει στις αρχές της εβδομάδας από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο Τσιμίκας, εφόσον η μεταγραφή του προχωρήσει, αναμένεται να έχει μεγάλο ανταγωνισμό καθώς στην ίδια θέση στη Λίβερπουλ αγωνίζεται ένας από τους καλύτερους αριστερούς μπακ στον κόσμο ο Άντι Ρόμπερτσον.

Φέτος, ο Τσιμίκας κατέγραψε 46 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας παράλληλα 7 ασίστ, ενώ ο Ρόμπερτσον από την μεριά του μέτρησε 49 εμφανίσεις, σκόραρε 3 τέρματα και μοίρασε 12 ασίστ.

Liverpool and Norwich fail to reach an agreement for Jamal Lewis, with the Premier League champions close to signing Konstantinos Tsimikas as cover at left-back for €13m (£11.75m) from Olympiacos. Medical expected early next week.

— Melissa Reddy (@MelissaReddy_) August 9, 2020