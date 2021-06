Μετάνιωσαν στην Έβερτον για τα… τραγούδια στη Ρεάλ!

Ο Κάρλο Αντσελότι έπειτα από τη δουλειά που έκανε στα «ζαχαρωτά» καταφέρνοντας να στρώσει την αγγλική ομάδα, την αφήνει… στα κρύα του λουτρού επιστρέφοντας επίσημα στην Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από έξι χρόνια.

Στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ δεν το περίμενα αυτό και δεν μπορούσαν να φανταστούν τόσο άμεσες εξελίξεις, με αποτέλεσμα πλέον να ψάχνουν για τον επόμενο προπονητή.

Οι οπαδοί του συλλόγου, πάντως, δεν είχαν σκεφτεί κάτι τέτοιο όταν το 2018 τραγουδούσαν για την «βασίλισσα» που νίκησε την Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League.

Η μοίρα τους οδήγησε να δουν τους «κόκκινους» στην κορυφή της Ευρώπης το 2019, στην κορυφή της Αγγλίας το 2020 και τώρα η Ρεάλ τους έκλεψε τον προπονητή…

Όλα λάθος!

Everton fans were singing ‘Hala Madrid’ when Liverpool lost the 2018 UCL Final to the Spanish giants 🎶

Now they’ve lost their manager to Real Madrid 🙃

(via @CharlieMooseCMM)pic.twitter.com/1GNMN3534d

— ESPN UK (@ESPNUK) June 2, 2021