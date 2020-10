Μετακομίζουν στο Κεντάκι οι Ράπτορς λόγω COVID-19!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βινς Γκούντγουιλ του «Yahoo sports», οι Τορόντο Ράπτορς έχουν βάλει σε εφαρμογή το πλάνο αλλαγής έδρας για έναν χρόνο λόγω COVID-19, μιας και την δεδομένη χρονική στιγμή ο Καναδάς έχει απαγορεύσει τα ταξίδια από και προς τις ΗΠΑ.

Ήδη οι Τορόντο Μπλου Τζέις του MLB (μπέιζμπολ) έπαιξαν στο Μπάφαλο, ενώ και η Τορόντο FC του MLS (ποδόσφαιρο) αγωνίστηκε στο Κονέκτικατ.

Η πιθανή έδρα των Ράπτορς είναι το Λούιβιλ στο Κεντάκι και συγκεκριμένα το «KFC Yum! Center» στο οποίο βέβαια πρέπει να γίνουν εργασίες για να μπορεί να φτάσει στα στάνταρ των γηπέδων του ΝΒΑ.

Ήδξ ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ και νυν επιχειρηματίας, Τζούνιορ Μπρίτζμαν, έχει αναλάβει να ξεκινήσει επαφές με τη Λίγκα προκειμένου να προχωρήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα.

