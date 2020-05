Μερκής για Βέβη: «Ο πατέρας όλων, θα μείνεις στην ιστορία του Απόλλωνα»

View this post on Instagram

Σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Κύριε Κρίστη ήσουν ο πατέρας όλων των ποδοσφαιριστών και όλων των προπονητών του Απόλλωνα για πάνω από μια δεκαετία.Σχεδόν καθημερινά βρισκόσουν στο Κολόσσι για να χαιρετήσεις και να στηρίξεις όλους όσους βρίσκονταν εκεί. Με την αγνότητα στο βλέμμα σου και το χαμόγελο σου κερδίζες τους πάντες από την πρώτη στιγμή. Είμαι ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη σου όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμη και όταν έφυγα από τον Απόλλωνα ήσουν πάντα εκεί για να με συγχαρείς σε μια επιτυχία, να μου ευχηθείς ή να με βοηθήσεις όταν ήξερες πως αντιμετώπιζα μια δυσκολία. Τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια σου για την τεράστια απώλεια. Θα λείψεις σε όλους μας το μόνο βέβαιο. Θα μείνεις την ιστορία του Απόλλωνα όχι μόνο σαν ποδοσφαιριστής αλλά και σαν πρότυπο ανθρώπου. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να σε αποχαιρετήσουμε όπως σου αξίζει λόγω των μέτρων που είναι σε ισχύ. Κύριε Κριστη μου είναι σίγουρος πως σε περιμένει στον παράδεισο η αγαπημένη σου σύζυγος. RIP 🙏🏻