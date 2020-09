Μάζεψαν… 574 ευρώ για να πάρουν τον Μέσι στην Στουτγκάρδη!

Τον Λιονέλ Μέσι θα τον ήθελαν όλοι! Το ίδιο και ένας οπαδός της Στουτγκάρδης, ο οποίος μάλιστα άνοιξε και έναν λογαριασμό, με τη φιλοδοξία να συγκεντρωθούν 900 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά θα κάλυπταν τόσο τη ρήτρα της Μπαρτσελόνα όσο και δύο χρόνια συμβολαίου.

Δυστυχώς, ένα 24ωρο μέρες μετά, είχε μαζευτεί το ποσό των 574 ευρώ! Απομένουν δηλαδή άλλα 899 εκατομμύρια, 999 χιλιάδες και 426 ευρώ!

Οι νεότερες πληροφορίες ανεβάζουν το ποσό στις 2,416 ευρώ! Αυτό προέκυψε όταν έγινε γνωστό πως σε περίπτωση αποτυχίας του εγχειρήματος, τα χρήματα που θα μαζευτούν θα δοθούν σε κοινωφελές ίδρυμα.

Ο χρόνος κυλάει εις βάρος του Γερμανού οπαδού, που όμως έκανε την τρέλα του!

Πηγή: gazzetta.gr

I’m DEAD! A GoFundMe page for Messi to Stuttgart for €900m😭😭 pic.twitter.com/S6xYzH995v

— Timonieri ✊🏽✊🏾✊🏿 (@Hovston) August 31, 2020