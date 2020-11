Λίβερπουλ: Κατηγορούν τον Σαλάχ για «βουτιά», ενώ… έφαγε κλωτσιά!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ναι μεν ήξερε πως να πάρει το πέναλτι στη φάση με τον Μαζουακού, ωστόσο, έχει δεχθεί χτύπημα στον αστράγαλο και κάπως έτσι πέφτει για να στηθεί η μπάλα στην άσπρη βούλα.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός κέρδισε πέναλτι λίγο πριν την ανάπαυλα της μεγάλης νίκης με ανατροπή, απέναντι στη Γουέστ Χαμ, με τον ίδιο ν’ αναλαμβάνει την εκτέλεση και να σκοράρει για να ισοφαρίσει προσωρινά.

Ο Μόγιες στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του με τον τρόπο που έπεσε ο Σαλάχ και πήρε το πέναλτι, ενώ, το ίδιο έκανε από την τηλεοπτική εκπομπή στην οποία φιλοξενείται, ο Γκρέιαμ Σούνες.

Η φάση, πάντως, δείχνει πως ο Μαζουακού πηγαίνει απρόσεκτα και κλωτσάει τον αστράγαλο του «Φαραώ», ο οποίος ασφαλώς και σκέφτηκε ότι έπρεπε να πάρει την παράβαση έχοντας αισθανθεί την κλωτσιά…

Nobody:

Salah when he gets the ball in the penalty area: pic.twitter.com/QaRuilyBAV

— ‏ً (@JacobTHFC_) October 31, 2020