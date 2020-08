Κλοπ: «Οταν κατάλαβα πως είμαστε πρωταθλητές άρχισα να κλαίω» – ΒΙΝΤΕΟ

Σε ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Αυγούστου, ο Γιούργκεν Κλοπ, μιλάει για το πως βίωσε τη φετινή χρονιά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετά από τόσα χρόνια.

Ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές της φετινής επιτυχίας της Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ, κλήθηκε να σχολιάσει, για το ειδικό αφιέρωμα των «Reds» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Αυγούστου στο επίσημο κανάλι της ομάδας, για το πως έζησε τη φετινή σεζόν και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Το να κατακτάς κάτι με την Λϊβερπουλ, είναι εντελώς διαφορετικό από το να κατακτάς έναν τίτλο με κάποια άλλη ομάδα. Έπρεπε να λέω στους παίκτες μου να μην τα παρατάνε. Είχαμε κάνει μια συμφωνία, πως αν είχαμε στη διάθεσή μας, πέντε λεπτά, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε επτά γκολ, αν το θέλαμε.

Το γκολ που σκοράραμε κόντρα στη Γιουνάιτεντ, θα μου μείνει αξέχαστο. Ο Αλισον αντέδρασε πολύ γρήγορα, ο Σαλάχ σκόραρε και μετά έβλεπες τον “Αλι” να τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου προς την αγκαλιά του ημί-γυμνου “Μο”. Ηταν λες και κάποιος το είχε πάρει πάρει απόφαση πως φέτος “ήταν η χρονιά μας”.

Όταν βλέπαμε το ματς της Τσέλσι με την Σίτι, όλοι μαζί και στο τέλος συνειδητοποίησα πως θα είμαστε εμείς φέτος πρωταθλητές, άρχισα να κλαίω ήταν η καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Τεράστια ανακούφιση. Το να είμαι προπονητής σε αυτή την ομάδα είναι μία μεγάλη τιμή για εμένα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κλοπ.

