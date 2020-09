Κίνηση της Νότιγχαμ για Ιωάννου – Το ποσό κοστολόγησης από τον ΑΠΟΕΛ

Μπορεί χθες (02/09) να κυκλοφόρησε σενάριο που ήθελε την Μπρέσια να έμπαινε δυναμικά στη διεκδίκηση του Νικόλα Ιωάννου (διαβάστε ΕΔΩ), όμως το ενδιαφέρον της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ δεν φαίνεται να , σταμάτησε να υφίσταται.

Σύμφωνα με αναφορά Άγγλου δημοσιογράφου, του Άντονι Τζόσεφ από το Sky Sports, σημειώνει ότι η αγγλική ομάδα – ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη – έκανε την κίνησή της για τον διεθνή παίκτη.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ο ΑΠΟΕΛ τον κοστολογεί στις 750 χιλιάδες λίρες (σ.σ. κοντά στις 840 χιλάδες ευρώ).

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε κίνηση για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ Νικόλα Ιωάννου. Ο 24χρονος ήταν μέλος των ακαδημιών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν ενταχθεί στον σύλλογο της Κύπρου, το 2014. Ο ΑΠΟΕΛ κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή στις 750 χιλιάδες λίρες» γράφει.

