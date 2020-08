«Καθάρισε» εύκολα την pole ο Χάμιλτον – Η σειρά εκκίνησης στην Βαρκελώνη

Ένας μαινόμενος Χάμιλτον καθάρισε εύκολα παίρνοντας άλλη μια pole στην Ισπανία. Ο Μπότας προσπάθησε αλλά έμεινε 2ος 59 χιλιοστά πίσω και ο Φερστάπεν -best of the rest- πήρε την 3η θέση. Μείνετε συντονισμένοι για την αναλυτική περιγραφή.

Ο Λιούις Χάμιλτον εξασφάλισε την 92η pole position του στη Formula 1, καθώς κράτησε τον Βάλτερι Μπότας 59 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του, στη 2η θέση.

Ο Μαξ Φερστάπεν προσπάθησε πολύ, αλλά είναι ξεκάθαρο, πως δεν έχει τη δυναμική το μονοθέσιό του, να αντιμετωπίσει τις Mercedes και έτσι έμεινε 7 δέκατα πίσω τους, στην 3η θέση.

Εξαιρετικά τα πήγε ο Σέρχιο Πέρεθ που γύρισε στο μπάκετ του μονοθεσίου του, μετά την περιπέτεια που είχε με τον κορονοιό, κατακτώντας μια πολύ σημαντική 4η θέση. Πίσω του βρέθηκε η άλλη Racing Point με τον Στρολ, που με την 5η θέση του αποδεικνύει σε όλους -ξανά και ξανά- πως δεν είναι απλώς το παιδί του δισεκατομμυριούχου πατέρα του, αλλά ένας ολοκληρωμένος πιλότος της Formula 1 και σωστά βρίσκεται εκεί.

Ο Άλεξ Άλμπον προβληματίζει με την δυσκολία που έχει να ακολουθήσει την απόδοση που θέτει για το μονοθέσιο ο Μαξ και έμεινε στην 6η θέση. Οι δύο McLaren ακολουθούν στην 8η και 9η θέση με τους Σάινθ και Νόρις ενώ στην 9 θέση βρέθηκε η πρώτη Ferrari με τον Λεκλέρ, πιστοποιώντας πως το μονοθέσιο είναι το βασικό πρόβλημα και όχι οι πιλότοι… καθώς ο Φέτελ έμεινε 11ος εκτός Q3!

Στην 10η θέση τερμάτισε ο Πιέρ Γκασλί με την ΑlphaTauri. Έκπληξη σύμφωνα με τα ελεύθερα δοκιμαστικά ήταν η απόδοση των δύο Haas που αποκλείστηκαν αμέσως από το Q1.

Δείτε εδώ τα τελικά αποτελέσματα των Κατατακτήριων δοκιμών του Γκραν Πρι Ισπανίας: