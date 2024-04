Mετά τον Αντετοκούνμπο, χάνουν και τον Λίλαρντ οι Μπακς

Διπλό ήταν το... κακό για τους Μπακς στην εκτός έδρας αναμέτρησή τους με τους Πέισερς για τον πρώτο γύρο των playoffs του NBA, αφού εκτός από την ήττα με την οποία πλέον βρίσκονται πλέον πίσω με 2-1, είδαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ να νιώθει έντονες ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντά του.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο έγκριτος δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, ο 33χρονος point guard ταλαιπωρείται από τον συγκεκριμένο τραυματισμό εδώ και εβδομάδες, με την κατάστασή του να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια του Game 3 και με τη συμμετοχή του στο επόμενο παιχνίδι (29/4, 02:00) να είναι πολύ αμφίβολη.

Lillard has played through significant soreness in his Achilles tendon in recent weeks, and reaggrevated the injury late in fourth quarter of Game 3 loss Friday night. Bucks now facing likelihood of playing without Lillard and Giannis Antetokounmpo. https://t.co/kbwJjlXz84

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 27, 2024

Δεδομένα μεγάλο πλήγμα για τα «ελάφια», τα οποία βλέπουν και τον δεύτερο σταρ του να τίθεται εκτός δράσης, μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος έχει απουσιάσει και από τις τρεις πρώτες αναμετρήσεις με τους Πέισερς λόγω τραυματισμού στη γάμπα.