Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε φανέλα του στην Νιγηρία και ο πωλητής δεν κατάλαβε ποιος ήταν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βίωσε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στο ταξίδι του στην Νιγηρία, αφού αγόρασε από ένα μαγαζί την εμφάνισή του και ο πωλητής δεν τον αναγνώρισε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε με τον κόσμο την εμπειρία του από το ταξίδι του στην Νιγηρία μέσω ενός ντοκιμαντέρ στο youtube. Και υπάρχει και ένα σκηνικό που σίγουρα τράβηξε την προσοχή.

Κάποια στιγμή λοιπόν, ο Γιάννης είναι σε ένα βανάκι και βρίσκεται στον δρόμο, όταν βλέπει πως ένα μαγαζί πουλούσε την εμφάνισή του. Τότε αποφάσισε λοιπόν να βγει να αγοράσει την φανέλα του. Πήγε στον πωλητή, τον ρώτησε ποιου είναι αυτή η φανέλα και ενώ πήρε την απάντηση "Γιάννης Αντετοκούνμπο", συνειδητοποίησε ότι ο άνθρωπος που του πουλούσε την εμφάνισή του δεν τον είχε αναγνωρίσει! Και ούτε τον αναγνώρισε.

"Διαπραγματευόμουν. Ξέρω ότι έκανε δύο δολάρια και του είπε ότι θα του έδινα τρία δολάρια για δύο φανέλες, αλλά αρνήθηκε. Ήταν πολύ καλός. Τον σέβομαι για αυτό" είπε ο Γιάννης μετά στην κάμερα μιλώντας για αυτό που βίωσε, για να προσθέσει: "Και εδώ είναι το τρελό: Ο τύπος που μου πούλησε την φανέλα, δεν είχε ιδέα ποιος είμαι. Ήξερε ποιος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά δεν ήξερε ότι είμαι εδώ που του πουλούσε την εμφάνιση. Αυτή ήταν τρελή εμπειρία".

Giannis bought his own jersey from a street vendor and the vendor didn’t even recognize him💀 pic.twitter.com/h2T8tLpFE3