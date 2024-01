Ακόμη προηγείται ο Αντετοκούνμπο στη ψηφοφορία του All-Star Game

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να είναι πρώτος στις ψήφους για το All Star Game.

Η ψηφοφορία για το 73ο All Star Game του NBA που θα διεξαχθεί στην έδρα των Ιντνιάνα Πέισερς, το Gainbridge Fieldhouse, στις 18 Φεβρουαρίου, συνεχίζεται με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην κορυφή των ψήφων.

Πιο αναλυτικά ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έχει μαζέψει μέχρι στιγμής 3.475.698 ψήφους, τους περισσότερους από όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον «Βασιλιά» να είναι ο μόνος ακόμα μετά τον «Greek Freak» που έχει πάνω από 3.000.000 και πιο συγκεκριμένα 3.096.031.

Στην Ανατολή, ο Τζοέλ Εμπίντ βρίσκεται δεύτερος με 2.975.987 ενώ στη Δύση, ο περυσινός πρωταθλητής με τους Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς έχει συνολικά 2.777.068 και βρίσκεται και αυτός αντίστοιχα στη δεύτερη θέση.

Lakers' LeBron James and Bucks' Giannis Antetokounmpo continue to lead in the NBA’s second 2023-24 All-Star fan voting return: pic.twitter.com/UutXOXQc5u