Πρώτος στην ψηφοφορία φιλάθλων για το All-Star Game ο Αντετοκούνμπο

Στην κορυφή της ψηφοφορίας που έχει ξεκινήσει και αφορά τους παίκτες που θα αγωνιστούν στο φετινό All-Star Game του ΝΒΑ, βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Μέχρι στιγμής, ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς έχει συγκεντρώσει 2.171.812 ψήφους από τους φιλάθλους, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι είναι από τους πιο αγαπητούς παίκτες της κορυφαίας λίγκας μπάσκετ του πλανήτη, αφήνοντας πίσω του Λεμπρόν Τζέιμς (2.008.645 ψήφους), Τζοέλ Εμπίντ (1.844.025 ψήφοι), Κέβιν Ντουράντ (1.807.394), Τζέισον Τέιτουμ (1.765.919), Νίκολα Γιόκιτς (1.636.041 ψήφοι) και πολλούς ακόμα σταρ του ΝΒΑ!

