Γιατί οι Πέισερς πήραν την μπάλα από τον Γιάννη μετά τον ιστορικό του αγώνα και τον έκαναν έξαλλο

Ιστορικό, όσο και επεισοδιακό αποδείχθηκε το βράδυ της 13ης Δεκεμβρίου για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο «Greek Freak» πραγματοποίησε... διαστημική εμφάνιση επί των Ιντιάνα Πέισερς, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με σκορ 140-126, με τον ίδιο να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 64 πόντους, απόδοση που αποτελεί ρεκόρ καριέρας!

Παρ' όλα αυτά, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αγώνας σημαδεύτηκε από μια μεγάλη ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθώς οι Πέισερς... άρπαξαν την μπάλα του αγώνα, με τον Γιάννη να γίνεται έξαλλος και να τα «ψέλνει» στους Λόιντ Πιρς - Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, ζητώντας επιτακτικά την μπάλα μετά και την ιστορική του επίδοση.

Ο λόγος στον οποίο προέβησαν σε αυτή την ενέργεια οι «ινδιάνοι» πάντως δεν ήταν... εκδικητικός προς τον Αντετοκούνμπο. Αντιθέτως, το έκαναν καθώς θέλησαν να τη δώσουν στον ρούκι της ομάδας, Όσκαρ Τσιέμπουε, για να την έχει ως ενθύμιο, αφού στο ματς με τους Μπακς πέτυχε το παρθενικό του καλάθι στο ΝΒΑ!

Pacers player told Bucks they took game ball from Giannis after his career-high to give to rookie Oscar Tschiebwe, who scored his first career basket, per B/R's @ChrisBHaynes



Bucks security was able to retrieve the ball for Giannis pic.twitter.com/omQlW0b0KW