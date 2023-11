BINTEO: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποβλήθηκε, εκνευρίστηκε και... κάθισε σταυροπόδι

Μία τεχνική ποινή στο πρώτο μέρος για διαμαρτυρία, πλήγωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/11) τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που νωρίς στο β' μέρος της εντός έδρας αναμέτρησης των Μπακς με τους Πίστονς κάρφωσε με δύναμη στο πρόσωπο του Αϊζέια Στούαρτ, πανηγύρισε κοιτάζοντάς τον, χρεώθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή και αποβλήθηκε (για 4η φορά στην καριέρα του) από την αναμέτρηση.

Οι διαιτητές είχαν χάσει από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, τόσο οι Μπακς όσο και οι Πίστονς ήταν μπερδεμένοι από τις αποφάσεις τους, με τον Greek Freak να ψάχνει αυτή τη φάση απέναντι στον 22χρονο ψηλό της ομάδας του Ντιτρόιτ με τον οποίο έχει ήδη δώσει έντονες μάχες τα προηγούμενα χρόνια. Ο Αντετοκούνμπο ήταν ενοχλημένος από την αυστηρότητα του referree που τον έστειλε στα αποδυτήρια, κάθισε για δευτερόλεπτα στις courtside καρέκλες και αποχώρησε εκνευρισμένος.

