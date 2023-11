Εντυπωσίασαν τα παρκέ στην πρεμιέρα της In-Season του NBΑ

Πρεμιέρα με νέα παρκέ στην In-Season του NBA.

Η νέα διοργάνωση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη έκανε πρεμιέρα και σίγουρα από τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά ήταν η νέα εμφάνιση των γηπέδων.

Για την ακρίβεια των παρκέ, τα οποία μεταμορφώθηκαν, ώστε να ξεχωρίζουν οι αγώνες, οι οποίοι διεξάγονται για το λεγόμενο Κύπελλο του NBA.

Which in-season tournament court is your favorite so far? 🤔 pic.twitter.com/veK18kI6A6