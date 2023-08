Δημόσιο ξέσπασμα Χάρντεν κατά του προέδρου των Σίξερς: «Ψεύτης, δεν θα είμαι ποτέ στην ίδια ομάδα μαζί του» - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τζέιμς Χάρντεν και η σχέση του με τον Ντάριλ Μόρεϊ είναι πλέον στα άκρα. Πριν από λίγες ημέρες οι Σίξερς απαγόρευσαν τις σκέψεις της μετακίνησής του στους Ρόκετς, αναφέροντας πως θέλουν να τον κρατήσουν στη Φιλαδέλφεια.

Ο Χάρντεν βρέθηκε σε εμπορική εκδήλωση στην Κίνα και εκεί η κάμερα τον έπιασε να... τα χώνει στον Πρόεδρο των Σίξερς, με τον οποίο είχαν συνυπάρξει και στο Χιούστον.

«Ο Ντάριλ Μόρεϊ είναι ψεύτης και δεν θα είμαι ποτέ μέλος ενός οργανισμού στον οποίο είναι μέλος. Αφήστε με να το ξαναπώ. Ο Ντάριλ Μόρεϊ είναι ψεύτης και δεν θα είμαι ποτέ μέλος ενός οργανισμού στον οποίο είναι μέλος» ήταν τα λόγια του «Μούσια», όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε από τον Τόμερ Αζαρλί.

Μένει πλέον να δούμε αν η κόντρα θα συνεχιστεί δημόσια και με ποιον τρόπο θα καταφέρουν οι Σίξερς να τον διατηρήσουν στο πλάνο τους, αλλά και η αντίδραση του Μόρεϊ.

James Harden on his China tour: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again. Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” 😳 pic.twitter.com/oaqVjXkax6