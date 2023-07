Ο Χάρντεν πιέζει για ανταλλαγή και δηλώνει έτοιμος να βγει από τη ζώνη... ασφαλείας

Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν πρόκειται να παραμείνει στους Φιλαντέλφια 76ερς. Η σχέση του με τον πρόεδρο της ομάδας, Ντάριλ Μόρεϊ περνάει από ... κακό φεγγάρι και ο άλλοτε γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς κάνει ό,τι μπορεί για να αποχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Στον Χάρντεν δεν είναι άγνωστη η πίεση. Το είχε κάνει στους Ρόκετς και αποχώρησε για τους Νετς. Το έκανε στους Νετς και βρέθηκε στους Σίξερς. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται.

Η ζωή (για κάποιο ανεξήγητο λόγο) πια είναι συνδεδεμένη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο Χάρντεν αποφάσισε να εκφραστεί σε αυτά. Αρχικά αφαίρεσε από το βιογραφικό του τους Σίξερς. Και στη συνέχεια σε ένα μαύρο φόντο έγραψε: «Ήμουν άνετος τόσο καιρό. Είναι ώρα να βγω από τη ζώνη άνεσης».

Θυμίζουμε ότι ο Χάρντεν είπε «ναι» στην ενεργοποίηση της τελευταίας σεζόν του συμβολαίου του, έναντι $35 εκατομμυρίων, με την προϋπόθεση να γίνει ανταλλαγή από τους Σίξερς. Η ομάδα που φαίνεται να προτιμάει ο Χάρντεν είναι οι Λος Άντζελες Κλίπερς.

James Harden has removed his 76ers affiliation from his bio 👀 pic.twitter.com/dZeuzMZxgH