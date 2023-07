Τιμ Χάρνταγουεϊ: «Ο Μπολ Μπολ είναι καλύτερος από τον Γουεμπανιάμα»

Εδώ και αρκετές ημέρες, όλο το ΝΒΑ κινείται στους ρυθμούς του Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Το μεγάλο wonderkid του παγκόσμιου μπάσκετ επελέγη στο Draft από τους Σπερς, έδειξε τα πρώτα του δείγματα στο Summer League και ετοιμάζεται πλέον για το ντεμπούτο του στην κορυφαία λίγκα, όπου πολλοί πιστεύουν πως θα γράψει ιστορία.

Παρόλα αυτά, υπάρχει και κάποιος που δεν είναι... τόσο εντυπωσιασμένος από τον Γάλλο νεαρό. Αυτός είναι ο Τιμ Χάρνταγουεϊ, σπουδαίος πρώην παίκτης στη λίγκα και Hall of Famer. Ο 56χρονος μίλησε σε εκπομπή και σχολίασε το ρόστερ τον Φοίνιξ Σανς, κάνοντας ειδική μνεία στον Μπολ Μπολ, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε πιο ελπιδοφόρο από τον Γουεμπανιάμα!

«Νομίζω ότι είναι καλύτερος από τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο Μπολ Μπολ έχει καλύτερο σωματικό "ταλέντο" και είναι πιο έτοιμος να παίξει στο ΝΒΑ αυτή τη στιγμή από ό,τι ο Βίκτορ», ανέφερε συγκεκριμένα ο πρώην γκαρντ.

Κατά την τελευταία σεζόν με τους Ορλάντο Μάτζικ, ο Μπολ Μπολ, γιος του θρυλικού Μανούτ Μπολ, είχε μέσο όρο 9,1 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 1,2 τάπες ανά παιχνίδι.

“Bol Bol has better physical talent in the NBA than Victor Wembanyama”



- @HardawaySr



(Via @TheCartonShow ) pic.twitter.com/z5y29L79kB