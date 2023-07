Στους Σανς ο Μπολ Μπολ

Έναν ακόμη καλό ρολίστα πρόσθεσαν στο δυναμικό τους οι Σανς ενισχύοντας το supporting cast γύρω από τους Μπούκερ, Ντουράντ, Μπιλ και Έιτον.

Η ομάδα της Αριζόνα συμφώνησε για μονοετές εγγυημένο συμβόλαιο με τον Μπολ Μπολ. Ο 23χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ (2,18μ.) είναι γιος του Σουανού άλλοτε ΝΒΑερ Μανούτε Μπολ, που έχει φύγει από τη ζωή.

Πέρασε τις τρεις πρώτες σεζόν του στο Ντένβερ και την τέταρτη στο Ορλάντο. Εκεί είχε την πιο γεμάτη χρονιά της καριέρας του με 9,1 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 1,1 τάπες σε 21,5 λεπτά κατά μέσο όρο.

