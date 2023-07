Η σημαντική λεπτομέρεια για το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Βεζένκοφ

Μετά την επισημοποίηση της απόκτησης του Σάσα Βεζένκοφ από τους Σακραμέντο Κινγκς, το Hoopshype μεταφέρει πληροφορίες για αυτό.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο πρώην άσος του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας για τρία χρόνια, με τα δύο πρώτα οι Κινγκς να του προσφέρουν εγγυημένο συμβόλαιο, και η ενεργοποίηση της τρίτης σεζόν του, δηλαδή, του 2025-26 να εξαρτάται από την ομάδα.

Sasha Vezenkov’s three-year, $20 million deal with the Sacramento Kings is fully guaranteed the first two years and includes a team option for the 2025-26 season, league sources told @hoopshype.