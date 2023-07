Παίκτης των Κινγκς και τυπικά ο Βεζένκοφ

Στους Κινγκς ανήκει και τυπικά πλέον ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ έχει υπογράψει εδώ και μερικές ημέρες το συμβόλαιό του με την ομάδα του Σακραμέντο, η οποία δεν μπορούσε να τον ανακοινώσει μέχρι πρότινος.

Ο λόγος είναι πως το ΝΒΑ περίμενε το letter of clearance του 28χρονου από τον Ολυμπιακό, το οποίο πήγε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και έτσι ο Βεζένκοφ είναι και τυπικά παίκτης των «βασιλιάδων», όπως ανακοίνωσε η εταιρία μάνατζερ που τον εκπροσωπεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις ΗΠΑ, ο πρώην «ερυθρόλευκος» φόργουορντ έχει υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, έναντι 20 εκατ. δολαρίων.

The @EuroLeague MVP is heading to Sacramento.



Congrats to Sasha Vezenkov on signing a multi-year deal with the @SacramentoKings! 👑 pic.twitter.com/EsMWhyNB4O