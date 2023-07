Σμαρτ: «Έκλαψα όταν έφυγα από τους Σέλτικς»

Μετά από τη νέα αποτυχία τους να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου, οι Σέλτικς πήραν την απόφαση να σπάσουν την τριάδα των Μάρκους Σμαρτ, Τζέιλεν Μπράουν και Τζέισον Τέιτουμ.

Ο «κλήρος» έπεσε στον πρώτο, που παραχωρήθηκε μέσω ανταλλαγής στους Γκρίζλις και έφυγε από τη Βοστόνη για πρώτη φορά στην εννιαετή καριέρα του στο ΝΒΑ. Ο ίδιος μίλησε για τη μεγάλη λύπη που του προκάλεσε η αποχώρηση από τους Σέλτικς, η οποία τον οδήγησε στο να ξεσπάσει σε κλάματα, λόγω της σχέσης του με τους συμπαίκτες του.

«Έκλαψα λόγω των σχέσεων που είχα με τα παιδιά. Μεγαλώσαμε μαζί με τον Μπράουν, τον Τέιτουμ, τον Χόρφορντ. Όταν η μητέρα μου πέθανε αυτοί ήταν εκεί για μένα», ήταν συγκεκριμένα τα λόγια του 29χρονου γκαρντ.

"I have cried because the special relationships I had with the guys. I grew up with Jaylen [Brown] and Jayson [Tatum], even Al [Horford]… When my mom passed away, they were there."



