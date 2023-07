Σπάει τα... κοντέρ το rating του Γουεμπανιάμα στο νέο παιχνίδι της σειράς ΝΒΑ 2Κ!

Αναμφίβολα όλα τα βλέμματα φέτος στον κόσμο του ΝΒΑ θα είναι στραμμένα στο παιδί-θαύμα του παγκοσμίου μπάσκετ, Βίκτορ Γουεμπανιάμα!

Ο 19χρονος Γάλλος, ύψους 2,26μ., που επιλέχθηκε στο Νο.1 του φετινού Draft από τους Σαν Αντόνιο Σπερς έχει προκαλέσει... παροξυσμό στις τάξεις των φιλάθλων και των οργανισμών της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, και άπαντες περιμένουν με αγωνία να τον δουν στην αγωνιστική δράση.

Όσον αφορά πάντως το νέο παιχνίδι της σειράς NBA 2K, ο νεαρός φόργουορντ/σέντερ θα συγκαταλέγεται εξ αρχής στους κορυφαίους της λίγκας, βάζοντας το όνομά του δίπλα στους μεγαλύτερους σούπερ σταρ του ΝΒΑ!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διαρροές στα αμερικανικά Μέσα, οι «Γουέμπι» θα ξεκινήσει στο ΝΒΑ 2Κ24 με rating στις 93 μονάδες, πράγμα που σημαίνει πως θα είναι μέσα στους Τοp-10 του παιχνιδιού!

.@vicw_32 is a 93 overall in #NBA2K24



Too high or too low? 👀 pic.twitter.com/HrJBVpTqWO