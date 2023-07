Για πάντα στο Μιλγουόκι ο Μίντλετον: Συμφώνησε για άλλα τρία χρόνια

Στους Μπακς ριζώνει για τα καλά ο Κρις Μίντλετον. Παρότι προ ημερών απέρριψε την οψιόν 40 εκατ. δολαρίων που θα τον κρατούσε στο Μιλγουόκι για τη σεζόν 2023/24 και έγινε free agent, ο 32χρονος σούτινγκ γκαρντ/φόργουορντ αποφάσισε να μείνει στο Μιλγουόκι.

Το νέο του συμβόλαιο θα είναι τριετές, με συνολικές απολαβές 102 εκατ. δολάρια δίνοντας στους Μπακς μεγαλύτερη ευελιξία για την ενίσχυσή τους αυτό το καλοκαίρι.

Ο Μίντλετον έχει ταλαιπωρηθεί πολύ την τελευταία διετία από τραυματισμούς και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φετινής περιόδου υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο. Μετρά ήδη μια δεκαετία στους Μπακς και έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2021, ενώ αναδείχθηκε και τρεις φορές All Star.

Στα playoffs είχε 23,8 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ σε 34,6 λεπτά κατά μέσο όρο.

