Έδωσαν Κόλινς στους Τζαζ οι Χοκς!

Αρκετό… χώρο στο salary cap τους έκαναν οι Χοκς!

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, η ομάδα από την Ατλάντα παραχώρησε με ανταλλαγή τον Τζον Κόλινς στους Τζαζ.

Με τη σειρά τους, οι «Μορμόνοι» έδωσαν τον Ρούντι Γκέι και μία επιλογή δεύτερου γύρου σε μελλοντικό ντραφτ.

Από ‘κει και πέρα, με την κίνηση αυτή τα «γεράκια»… ελάφρυναν από το τριετές συμβόλαιο έναντι 78 εκατ. δολαρίων, του 25χρονου φόργουορντ. Φέτος, ο Κόλινς είχε κατά μέσο όρο 13,1 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ.

ESPN Sources: The Hawks are finalizing a trade to send F/C John Collins to the Jazz for Rudy Gay and a future second-round pick. Atlanta’s largely unloading Collins’ three years, $78M for some roster building flexibility and alignment with looming changes to salary cap. pic.twitter.com/CpAfTNXKMq