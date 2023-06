«Ζεστός» στο ενδεχόμενο να πάει στους Μαϊάμι Χιτ ο Ντέιμιαν Λίλαρντ!

«Στον αέρα» το μέλλον του Ντέιμιαν Λίλαρντ στους Μπλέιζερς!

Σύμφωνα με τον γνωστό insider του ΝΒΑ, Σαμ Έιμικ, ο Αμερικανός γκαρντ δεν είναι... ενθουσιασμένος με την κατάσταση στο Πόρτλαντ, και σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητήσει ανταλλαγή στους Μαϊάμι Χιτ!

Η ομάδα της Φλόριντα έχει εκφράσει ανοιχτά το ενδιαφέρον της να προσθέσει τον Λίλαρντ δίπλα στους Τζίμι Μπάτλερ και Μπαμ Αντεμπάγιο, όμως μέχρι στιγμής ο ίδιος δεν έδειχνε ιδιαίτερα «ζεστός» στο ενδεχόμενο, κάτι που φαίνεται πως άλλαξε.

Όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, οι Μπλέιζερς αναμένεται να ακολουθήσουν την οποιαδήποτε επιθυμία του παίκτη, ακόμα κι αν αυτός θελήσει να αποχωρήσει, αφού εκτιμούν τη μακροχρόνια σχέση που έχουν μαζί του. Μένει να φανεί αν πράγματι ο Λίλαρντ έχει τάσεις φυγής, αφού σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν επέλεξε την παραμονή στο Πόρτλαντ.

Damian Lillard has ‘serious interest’ in joining the Miami Heat, per @sam_amick



“Lillard indeed has serious interest in joining the Heat, who would surely love to pair him with Jimmy Butler and Bam Adebayo. If it reaches this point — and there’s still an ‘if’ here considering… pic.twitter.com/0yufPFJwat