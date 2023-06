Ο Γουεμπανιαμά έγινε ήδη γκράφιτι σε τοίχο του Σαν Αντόνιο

Μπορεί ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά να μην έχει αγωνιστεί ακόμα με τους Σπέρς, όμως, πρόλαβε ήδη να γίνει γκράφιτι!

Το No1 του Draft αποτελεί το πρόσωπο των τελευταίων ημερών στο ΝΒΑ και ένας γνωστός σχεδιαστής δεν έχασε την ευκαιρία να τον κάνει γκράφιτι σε τοίχο του Σαν Αντόνιο, με τον προπονητή του, Γκρεγκ Πόποβιτς, να πηγαίνει να δει από κοντά το έργο.

Το γκράφιτι έγινε viral μετά τη δημοσίευση της FIBA και τη φωτογραφία του Πόποβιτς, του σχεδιαστή και του... Γουεμπανιαμά στο βάθος.

Wemby already got himself a mural in San Antonio and Coach Popovich pulled over to see it 😅



(via IG - colton_valentine_) pic.twitter.com/NGXblG72np