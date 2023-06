Αρνούνται να δώσουν τον Λίλαρντ οι Μπλέιζερς!

Έχουν αρχίσει να μοιράζουν… άκυρα για τον Ντέμιαν Λίλαρντ οι Μπλέιζερς!

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, η ομάδα του Πόρτλαντ δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει το μεγάλο της αστέρι και γι’ αυτό δεν μπαίνει καν σε διαδικασία συζήτησης για ενδεχόμενη ανταλλαγή του!

Πάντως, μία από τις ομάδες που ενδιαφέρεται αρκετά για τον βετεράνο γκαρντ είναι οι Χιτ. Όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ του ΝΒΑ, οι φιναλίστ των φετινών τελικών δεν πρόκειται να τα… παρατήσουν εύκολα και έτσι εξακολουθούν να παρακολουθούν πολύ στενά την υπόθεσή του.

Φέτος, ο 32χρονος είχε κατά μέσο όρο 32,2 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 7,3 ασίστ, σε 58 ματς με τους Μπλέιζερς.

"Miami is very anxiously waiting to see what happens in Portland..



As of right now the Blazers have shut down anybody who has called for Damian Lillard"@wojespn #PMSLive pic.twitter.com/5hhZZPniDB