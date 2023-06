Πάει στους Σέλτικς ο Πορζίνγκις!

Βαλίτσες για το Βοστώνη ετοιμάζει ο Κρίσταπς Πορζίνγκις!

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Λετονός φόργουορντ αναμένεται να αφήσει τους Γουίζαρντς και να συνεχίσει την καριέρα του στους Σέλτικς, καθώς οι δύο ομάδες ολοκληρώνουν τις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή του.

Φέτος, ο 27χρονος πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του με την ομάδα της Γουάσινγκτον, όπου ήταν τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας κατά μέσο όρο 23,2 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ.

Από ‘κει και πέρα, πλέον οι «μάγοι» έχασαν ακόμη ένα βασικό στέλεχός τους, αφού το μεγάλο του αστέρι, Μπράντλεϊ Μπιλ, μετακόμισε στους Σανς, ενώ ο Κάιλ Κούζμα έκανε χρήση της οψιόν και έμεινε ελεύθερος.

Eastern Conference championship contender pursuing Kristaps Porzingis in potential opt in-and-trade with the Wizards: pic.twitter.com/JFQ78784rk